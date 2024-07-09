ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42722 طن تشمل : 4560 طن يوريا و 3600 طن مولاس و 3250 طن كسب فول صويا و 8859 طن كلينكر و 2350 طن سماد و 6790 طن اسمنت معبأ و 13313 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49239 طن تشمل : 9700 طن قمح و 3750 طن ذرة و 1424 طن ابلاكاش و 3178 طن حديد و 13065 طن خردة و 855 طن خشب زان و 12567 طن فول صويا و 3200 طن سكر و 1500 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 83 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 206 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1257 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49894 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129133 طنًا .

كما غادر 4 قطار بحمولة إجمالية 4814 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم أبو راضي و القليوبية، و4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2655 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2807 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5549 حركة .

انضم ميناء دمياط إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة و مصنوعاتها في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية ، وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل و وزارتي التجارة والصناعة والمالية ، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية.