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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا ميخائيل يلتقي كورال "العهد الجديد"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الأنبا ميخائيل - أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير الأنبا برسوم بالمعصرة - مع كورال "العهد الجديد" التابع لكنيسة الشهيد مار جرجس بشرق حلوان اليوم الثلاثاء.

وعقد هذا اللقاء في بيت البابا شنودة للخلوات والمؤتمرات بدير الأنبا برسوم بالمعصرة، وبعد اللقاء ألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة بعنوان "الحب والانضباط وافتخر أن أكون أرثوذكسيًا".

ولقد جاء هذا اللقاء في إطار التواصل الدائم بين رعاة الكنيسة والشباب، وذلك لتعزيز روح الانتماء وتنمية المواهب الكنسية لدى الشباب ، كما يأتي هذا اللقاء في سياق الخدمة الروحية التي يقدمها نيافة الأنبا ميخائيل لأبناء إيبارشيته في حلوان والمعصرة.

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