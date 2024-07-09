مياه القاهرة: زراعة 200 ألف شتلة لتغذية جميع المسطحات الخضراء

بدأت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، في زيادة المساحات الخضراء وتركيب شبكات ري حديثة تعمل بالتنقيط بمواقع الشركة المختلفة واستغلال كافة المساحات غير المستغلة من أجل زيادة الاكسجين والتخفيف من شدة الحرارة والوقاية من التقلبات المناخية.



وقال المهندس مصطفى الشيمى، إن الإدارة العامة للزراعة قامت بزراعة 200 ألف شتلة مختلفة الأنواع لتغذية جميع المسطحات الخضراء بجميع المواقع التابعة للشركة للحد من آثار التغييرات المناخية، مؤكدًا على توفير المعدات اللازمة لأعمال الزراعة وتدريب العمالة على طرق الزراعة الحديثة وكيفه الاستفادة من أنواع التربة وأفضل الأساليب الحديثة في الري والحفاظ على البيئة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في ملف التغيرات المناخية.

وأوضح المهندس عصام عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للزراعة بالشركة، أنه يتم استخدام الري بالتنقيط ورشاشات المياه واستخدام التحكم الأتوماتيكي بجميع شبكات الري داخل مواقع الشركة المختلفة لتحديد من اجل توفير كميات المياه المستخدمة فى الري وترشيد الاستهلاك بشكل كبير.