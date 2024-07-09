طلاب "طيبة التكنولوجية" يواصلون تدريباتهم الصيفية بالفنادق والمنشآت الصناعية.. صور

بدأ طلاب الفرقة الأولى ببرنامجي تكنولوجيا الخدمات الفندقية وتكنولوجيا الأغذية والمشروبات بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، تدريباتهم الصيفية العملية في الفنادق السياحية بمدن الأقصر والغردقة ومرسى علم، بهدف صقل مهارات الطلاب العملية وتزويدهم بخبرة حقيقية في مجال عملهم المستقبلي، تحت إشراف الدكتور صفوت آدم منسق البرنامج.

ويخضع الطلاب خلال فترة التدريب التي تستمر لمدة 6 أسابيع، لبرنامج مكثف يشمل التدريب في مختلف أقسام الفندق، بما في ذلك المطاعم والمطبخ والإشراف الداخلي والمكاتب الأمامية، كما يحصل الطلاب على فرصة للتفاعل مع الضيوف والموظفين الآخرين واكتساب مهارات التواصل والعمل الجماعي.

تدريب صيفي بالمنشآت الصناعية

وفي سياق متصل، واصل طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بجامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات التدريب الصيفي، في المنشآت الصناعية المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع الغذائي، تحت إشراف الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتدرب الطلاب، على كيفية التعرف على مدى صلاحية الأغذية وكيفية فحصها داخل الفنادق، وتطبيق معايير الصحة وسلامة الأغذية داخل المنشأة، والتدريب على تصنيع بعض المنتجات الغذائية كالمخبوزات وبعض الحلويات التى تحتاج إلى التكنولوجيا بشكل خاص، كما تدربوا على مراحل تصنيع منتجات الألبان وكيفية إجراء التحاليل الميكروبية والكيميائية التي تتم عند استلامها لمعرفة المغشوشة منها، ومراحل صناعة الحلاوة الطحينية من الاستلام حتى مرحلة التعبئة والتغليف.

وأوضح الدكتور حمودة دردير، عميد الكلية، أن هناك متابعة يومية لأعمال التدريب من قبل المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كل فى تخصصه، مشيدا بالتعاون الرائع بين أصحاب مصانع منتجات الألبان، ومديرى الفنادق السياحية، وهيئة الصادرات والواردات بأسوان ومصانع حلاوة الطحينية.

من جانبه، قال الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن هذه التدريبات تأتي في إطار التزام جامعة طيبة التكنولوجية بتوفير تعليم ذي جودة عالية لطلابها وتلبية احتياجات سوق العمل، إذ تهدف الجامعة إلى تخريج طلاب مؤهلين للعمل في مختلف قطاعات صناعة السياحة والضيافة، موجها الشكر للشركاء في القطاع الخاص على تعاونهم في توفير هذه الفرصة لطلابنا، آملا أن تستمر هذه الشراكة المثمرة في المستقبل.

كما قدم رئيس الجامعة، الشكر إلى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وهيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، لمتابعة الطلاب في مواقع التدريب والقيام بأعمال المتابعة بشكل يومي مع الطلاب وجهات التدريب، ووجه بإعداد تقرير مفصل بنهاية التدريب من قبل الطلاب، متمنيا لهم التوفيق في التدريب الصيفي.

طلاب تكنولوجيا التصنيع الغذائي (6)

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طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (6)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (5)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (4)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (3)