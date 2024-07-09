"الزراعة" تصدر العدد التاسع عشر من مجلتها الشهرية «MALR»

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد التاسع عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يوليو 2024، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث سلط هذا العدد الضوء على جهود وزارة الزراعة في المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.



وسلط هذا العدد الضوء أيضًا على مسيرة علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، وسيرته الذاتية، فضلا عن أول تصريحاته بعد أداءه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وشملت الموضوعات الخاصة بهذا العدد أيضًا، ما تم من نجاح لتجربة مركز "بحوث الصحراء" لزراعة "الكاسافا" بمحافظة الوادى الجديد، كما يقدم هذا العدد أيضًا حزمة من التوصيات الفنية لمعاملات الزراعات من المحاصيل المختلفة خلال شهر يوليو، فضلا عن توصيات خاصة بمحصول القطن والمعاملات اللازمة في ظل الموجة الحارة، كما سلط الضوء على التطعيم فى نباتات الخضر، بإعتباره ضمن التقنيات الزراعية الحديثة.



وبالتزام مع ثورة 23 يوليو، أشار العدد إلى أحد أهم مكتسبات الثورة وقصة بناء السد العالي، وأهميته في تحقيق نقلة زراعية في مصر في ذلك الوقت.



لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني من خلال هذا الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1Rg-ZFUobWBe1aUN987gphfQO9gNXYkjv/view?usp=sharing