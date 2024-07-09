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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالتعاون مع الـ«يونيسف».. «الصحة» تختتم فعاليات تدريب المنسقين الإعلاميين بالمحافظات

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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اختتمت وزارة الصحة والسكان فعاليات تدريب الدفعة الأولى، من المنسقين الإعلاميين العاملين بمديريات الشئون الصحية وفروع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، بالتعاون مع منظمة الـ«يونيسف»، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الوزارة لتدريب المنسقين الإعلاميين على 4 دفعات، وتم تنظيمه على مدار ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن اليوم الأول من التدريب تضمن تدريبين أولهما "الإعلام الصحي ودوره في تعزيز الوعي لدى المواطنين"، كما تضمن التدريب الثاني "دور التربية الإيجابية في تعزيز السلوك الصحي لدى الأطفال".

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم الثاني تضمن تدريبين، أولهما "الأهداف السيكولوجية لتصميم الرسائل الإعلامية واستخدام الاستمالات المنطقية والعاطفية"، وثانيهما "الإعلام الصحي الحكومي ودوره في بناء الثقة"، إضافةً إلى عرض تقديمي عن استخدامات أداة "الرابيد برو" في تعزيز التواصل مع المواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اليوم الثالث من البرنامج التدريبي تضمن تدريبين أولهما "الرسائل الإعلامية المؤثرة ودورها في تعديل السلوك"، وتضمن الثاني "صياغة البيانات الرسمية في أوقات الأزمات".

وقال «عبدالغفار» إن الدفعة الأولى من التدريب تضمنت المنسقين الإعلاميين بمديريات الشئون الصحية بـ13 محافظة، شملت: القليوبية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وأسيوط، إضافةً إلى المنسقين الإعلاميين بفروع هيئة الرعاية الصحية في محافظات: بورسعيد، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إجراء التدريب وفقاً لأسس التدريب العلمية القائمة على التفاعل واستخدام الوسائط المتعددة، والعمل ضمن مجموعات لتبادل الخبرات، إضافةً إلى الجمع بين الجانبين النظري والعملي التطبيقي، مشيراً إلى أنه تم بتنظيم وإشراف المركز الإعلامي للوزارة.

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13 محافظة أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني البرنامج التدريبي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الوسائط المتعددة تدريب المنسقين الإعلاميين هيئة الرعاية الصحية