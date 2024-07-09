المشدد 15 عاما لعاملين شرعوا في قتل شخص بسوق العبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهم في قتل شخص بسلاح أبيض، وذلك أثر خلف بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 120 لسنة 2024 جنايات قسم أول، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من "أحمد م م ع" 27 سنة، عامل بسوق العبور، مقيم العبور الحي الأول، و"رجب م م ع" 29 سنة، عامل بسوق العبور، مقيم العبور الحي الأول، لأنه في 2024/2/2 بدائرة قسم شرطة أول العبور، محافظة القليوبية، شرعا في قتل المجني عليه "عباس علي عباس" عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر خلاف بينهم.

وما أن شاهده حتى افتعل معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، واستقرت بوجهه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و سدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الابيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أحرزا سلاح أبيض (مطواة، مشرط) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد "عباس علي عباس ابراهيم" 36 سنه، عامل، مقيم في الحي الأول، العبور، القليوبيه، بأنه إثر خلاف بينهم وما أن شاهداه حتى افتعلا معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الابيض محل الاتهام الثاني واستقرت بوجهه فاحدثت اصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني و استقروا بالبطن فاحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأشارت تحريات ملازم أول "علاء الدين احمد حسين محمد"- 25 سنة معاون مباحث قسم شرطة أول العبور، قد توصلت الي صحه ما جاء باقوال الشاهد الأول وعزي قصد المتهمين من ذلك ازهاق روحه.