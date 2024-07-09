ضحايا جدد وانتشال جثامين فى قصف طيران الاحتلال منازل بغزة

قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هناك ضحايا جدد وانتشال جثامين بعد مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل المدنيين في غزة.

وأضاف أن هناك ارتفاع فى حصيلة الشهداء جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مجموعة من منازل المدنيين في المحافظة الوسطى بمدينة غزة، وتمكنت طواقم الدفاع المدني قبل قليل من انتشال جثامين أربعة شهداء إثر قصف منزل أقصى المناطق الغربية للمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات، لتصل الحصيلة إلى 7 شهداء، عدد منهم من الأطفال.

وتابع أن القصف الجوي والمدفعي أدى إلى ارتقاء تسعة شهداء آخرين، حيث ارتفع عدد الشهداء في منزل بشارع الجلاء إلى 6 شهداء، فيما استشهد 3 آخرون جراء قصف منزلين في منطقة الصحابة وشارع النفق ووسط المدينة غزة، وتلك الأعداد هي التي تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشالها.

واختتم مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن هناك عددا من الشهداء لم تتمكن طواقم الدفاع من انتشالهم من تحت الأنقاض، وآخرين ما زالوا في الطرقات عند شارع الجامعات والصناعة جراء التوغل البري المتواصل في المنطقة.