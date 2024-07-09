مصدر بالكهرباء: وقف تخفيف الأحمال بالدقهلية اليوم

أعلن مصدر شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ورود منشور من وزارة الكهرباء والطاقة بوقف تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربي اليوم الثلاثاء بمحافظة الدقهلية بالكامل.

وقف تخفيف الأحمال بمحافظة الدقهلية:

وقال المصدر، إن المنشور الوارد يتضمن عدم تخفيف الأحمال واستمرار تشغيل التيار الكهربي وجرى إخطار مسئولي لوحات التوزيع بكافة المراكز والمدن لتطبيق القرار دون ان يشير الى مواصلة منع تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى ان الشركة تتلقى فاكسات يومية بشأن تنظيم عملية تخفيف الأحمال وفصل التيار الكهربي، مشيرا الى ان الفترة التي كانت محددة تبدأ فى الرابعة عصرا وتنتهي فى السادسة مساء بمعدل ساعتين يوميا وجرى اليوم الإبلاغ بمنع تخفيف الأحمال أو فصل التيار.

ولفت الى ان فى حالة انقطاع التيار الكهربي وفصله عن منطقة يرجى الإبلاغ عبر الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى المواطنين 121 .