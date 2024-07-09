محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات ضمن الموجة الـ23

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة جهود إزالة التعديات ضمن الموجة الـ23 لإزالة التعديات، والتى تستمر حتى 26 يوليو الجارى، حيث استهدفت إزالة 24 حالة تعد بمساحة 5 ألاف م2 بنطاق مركز ومدينة أسوان .

وأكد ضرورة إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجة فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل واللحظى من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

لن يتم السماح بوجود أي حالات للتعد على أراضى أملاك الدولة

وأثناء متابعته لجهود حملات الإزالة برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أنه لن يتم السماح بوجود أى حالات للتعدى على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية حيث سيتم إزالتها أولاً بأول .

وكلف بأهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لإستكمال هذه المرحلة، وما سيعقبها من تنفيذ المرحلة الثانية منها فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس المقبل، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس وتنتهى فى 20 سبتمبر القادم بحيث سيتم التعامل مع مختلف الحالات الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

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