تفاصيل أول جولتين لمحافظ الأقصر الجديد ونائبه بنطاق "البندر".. صور

استكمل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبرفقته الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بالمحافظة، والتي بدأها بتفقد نطاق مدينة الأقصر "البندر" للتعرف على ما تشمله المدينة السياحية والمشاكل التي يعاني منها المواطنون.

“البوابة نيوز” ترصد ما حدث في أول جولتين لمحافظ الأقصر ونائبه

1- تفقد المحافظ ونائبه، المحاور المرورية بمدينة الأقصر، والتي شملت موقع كوبري مزلقان القراريش والمحاور المؤدية إليه بعد تحديد الكثافة المرورية، والدراسات الخاصة بالكوبري خاصة الموقع الحيوي للكوبري، وذلك لرفع معاناة الأهالي.

2 - تفقد المحور المروري الموازي لخط السكة الحديد من الناحية الشرقية ودراسة المعوقات، وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري.

3 - تفقد شارع النيابة الإدارية بعرض 20 مترا والشوارع المتفرعة منه، حيث أصدر المحافظ تعليماته الفورية بسرعة تمهيد تلك الشوارع ورفع كفاءتها.

4 - تفقد محافظ الأقصر منطقة نجع الصياغ بالسواقي للوقوف على مستوى النظافة، موجها تعليماته بضرورة الاهتمام برفع القمامة أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

5 - تفقد المسار الدائري لمعبد الكرنك.

6 - تفقد محافظ الأقصر موقف البياضية وأرمنت، لسيارات السرفيس، واستمع لمطالب السائقين والأهالي من توفير أماكن انتظار للأهالي ببرجولات للحماية من حرارة الشمس.

7 - تفقد حمام السباحة الأوليمبي للتعرف على أهم معوقات تشغيله موجها بضرورة سرعة التنسيق ما بين الجهات المنوطة لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لافتتاحه وتشغيله في أقرب وقت.

8 - تفقد السوق الحضري للخضار بحي وسط موجها ببحث سبل تشغيله لبدء تقديم الخدمات للمواطنين نظرا لموقعه المتميز بوسط المدينة.

9 - توجه محافظ الأقصر إلى شارع المحطة والشوارع الجانبية له، وشدد على أهمية رفع كفاءة وتكثيف أعمال منظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية مع الاهتمام بالمنظر العام ومنع العشوائيات بالتنسيق مع ادارة شرطة المرافق لمنع المخالفات من المحال التجارية ورفع الإشغالات وتحقيق الانضباط العام وتدعيم الهوية البصرية بما يليق بمكانة المحافظة.

10 - اختتم محافظ الأقصر جولاته بتفقد موقف الأقاليم موجها بسرعة التنسيق مع إدارة المرور لتطوير الموقف ورفع كفاءته في موقعه الحالي للتسهيل على الأهالي.

11 - شدد محافظ الأقصر على ضرورة تشجير كل الطرق والجزر والبردورات وزيادة الزراعات بالميادين والأرصفة مع مراعاة التنسيق مع هيئة الطرق والنقل لعدم هدر المال العام، وذلك ضمن مبادرة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" للمساهمة في الحد من تأثير ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مناطق الظل ليحتمي بها المواطنين تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتحسين المنظر العام ومنع مسببات التلوث البصري.

12 - أكد المحافظ على أهمية مراجعة تراخيص عربات الحنطور والزام سائقي الحنطور بوضع الحفاضات بالعربات للحفاظ على النظافة العامة.

13 - استمع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إلى عدد من المواطنين واعدا بأن أعمال التطوير بالمحافظة ستشمل عدد من الملفات الرئيسية التي تمس مصلحة المواطن بالدرجة الأولي.

حضر الجولتين، كلاً من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، واللواء دكتور علي الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، وأحمد أبو عيش سكرتير مدينة الأقصر.

جولات محافظ الأقصر ونائبه (1)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (17)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (16)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (15)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (13)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (12)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (14)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (10)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (9)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (11)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (8)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (2)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (7)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (6)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (5)

جولات محافظ الأقصر ونائبه (4)