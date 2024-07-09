نسب إشغال متوسطة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة شديدة الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة اليوم الثلاثاء 31 درجة، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية وسجلت 19 كم/ساعة، كما أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونسبة رطوبة 63%.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة المصايف بالإسكندرية، اعتدال الأمواج بمعظم شواطئ القطاع الشرقى مع رفع الرايات الخضراء بها ورفع الراية الصفراء بشواطئ بحرى وستانلى والبوريڤاچ ذات المواجهات الواسعة ورفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربى، ورفع الراية الصفراء تعني الانتباه أثناء السباحة واتباع تعليمات رجال الإنقاذ والسباحة في المناطق المحددة حفاظا علي أرواحكم.

درجة الحرارة 32 درجة مئوية ونسب الإشغال متوسطة، وجاءت نسب إشغال القطاع الغربي 40%، بينما نسب الإشغال فى القطاع الشرقى 60%، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات النهار.

وحذرت السياحة والمصايف من دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية اتواصل معهم، وعدم إلقاء اكياس الحلويات فى البحر أو علي الرملة، ودورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.