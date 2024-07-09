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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أسباب وطرق علاج جفاف العين في الأجواء الحارة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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في فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة   وينتشرحبوب اللقاح ، وتصبح العين أكثر عرضة للإحمرار والجفاف ، وقد تزداد إصابة العين بالجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تسبب تسريع تبخر الدموع ، وهناك عدة عوامل تسبب ذلك ، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

-درجات الحرارة لها تأثير سيئ خلال فصل الصيف حيث تعمل على تسريع تبخر الدموع
-انتشار الغبار وحبوب اللقاح في الهواء يؤدي إلى الحساسية، مما يهيج العين ويسبب جفافهم.

- التكييف والمراوح  تعمل علي تخفيف الحرارة ولكنها تخفض مستويات الرطوبة في الأماكن المغلقة ، مما يؤدي إلى جفاف الهواء الذي يسبب جفاف العين .

أعراض جفاف العين :
الحساسية للضوء
احمرار العين
عدم وضوح الرؤية
إرهاق العين
صعوبة ارتداء العدسات اللاصقة
زيادة الدموع

الاحتياطات الوقائية :

شرب الماء باستمرار ما لايقل عن 3لتر في اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم ، مما يحفز إنتاج الدموع وصحة العين.
يحب ظبط درجة الحرارة مكيف الهواء علي درجة معتدلة ، تتراوح بين 25 إلى 26 درجة مئوية. 
حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية 

ومن أضرار أشعة الشمس عن طريق ارتداء النظارات الشمسية المحمية من الأشعة فوق البنفسجية .
تجنب تناول الأدوية لعلاج مشاكل العين بنفسك.

 لو بتعاني من أعراض جفاف العين المستمرة أو أي عدوى في العين، فاستشر طبيب عيون ذي خبرة.

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