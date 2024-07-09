أسباب وطرق علاج جفاف العين في الأجواء الحارة

في فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة وينتشرحبوب اللقاح ، وتصبح العين أكثر عرضة للإحمرار والجفاف ، وقد تزداد إصابة العين بالجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تسبب تسريع تبخر الدموع ، وهناك عدة عوامل تسبب ذلك ، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

-درجات الحرارة لها تأثير سيئ خلال فصل الصيف حيث تعمل على تسريع تبخر الدموع

-انتشار الغبار وحبوب اللقاح في الهواء يؤدي إلى الحساسية، مما يهيج العين ويسبب جفافهم.

- التكييف والمراوح تعمل علي تخفيف الحرارة ولكنها تخفض مستويات الرطوبة في الأماكن المغلقة ، مما يؤدي إلى جفاف الهواء الذي يسبب جفاف العين .

أعراض جفاف العين :

الحساسية للضوء

احمرار العين

عدم وضوح الرؤية

إرهاق العين

صعوبة ارتداء العدسات اللاصقة

زيادة الدموع

الاحتياطات الوقائية :

شرب الماء باستمرار ما لايقل عن 3لتر في اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم ، مما يحفز إنتاج الدموع وصحة العين.

يحب ظبط درجة الحرارة مكيف الهواء علي درجة معتدلة ، تتراوح بين 25 إلى 26 درجة مئوية.

حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية

ومن أضرار أشعة الشمس عن طريق ارتداء النظارات الشمسية المحمية من الأشعة فوق البنفسجية .

تجنب تناول الأدوية لعلاج مشاكل العين بنفسك.

لو بتعاني من أعراض جفاف العين المستمرة أو أي عدوى في العين، فاستشر طبيب عيون ذي خبرة.