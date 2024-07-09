محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع تغطية مصرف السيل

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيه ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان.

توجيهات سرعة الانتهاء من هذا المشروع

وأثناء تفقده للمشروع برفقه المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، استمع المحافظ لشرح عن تفاصيل المشروع والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 40 % من قبل المهندس محمد على، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل وفقًا للبرامج الزمنية المحددة له، مع إعداد دراسة متكاملة لإستغلال المناطق الناتجه عن أعمال التغطية سواء بتوسعة الطريق ليكون عبارة عن حارتين، مع إقامة بعض السويقات والحدائق والمسطحات الخضراء، وزيادة التشجير، وتنفيذ أعمال الإنارة والدهانات لخلق متنفس ترفيهى لهم ، وإحداث نقلة حضارية بهذه المنطقة، جاء ذلك للوقوف على معدلات ونسب الإنجاز والتنفيذ للمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تفقد محافظ أسوان عدد من الشوارع الداخلية بنطاق حى شرق وغرب، والتي شملت السماد وكلية التربية والنفق والحدادين والشارع الجديد، وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين، موجهًا المسئولين لدراستها ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

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