حجز أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على البلوجر حسن بيسو للحكم

حجزت محكمة جنح التجمع المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على البلوجر حسن بيسو خلال مشاجرة حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي، بعد ما شهد حفل عيد ميلادها مشاجرة حادة بين الحاضرين بالتجمع الأول لجلسة الغد للحكم.

مشاجرة عيد ميلاد مريم الحركي

وكشف التقرير الطبي، أن حسن بيسو أصيب بآلة حادة أدت للقطع كامل بالعضلات الباسطة للذراع، وجرحين عرضين بالساعد، وجرح عرضي بفروة الرأس، وتم إصلاح العضلات بغرز موضعية وإصلاح الشرايين المقطوعة.

مشاجرة فيلا مريم الحركي

كشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين عدد من البلوجرز كان أحدهم يتلاعب بسلاح أبيض، وأسفر ذلك عن وقوع مشاجرة بينه وبين بلوجر آخر يدعى حسن بيسو.

وأوضحت التحقيقات وفقًا لمحضر الشرطة الذي دون الواقعة أن حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي تضمن قيام التزام الحضور بالأستايل الشعبي في الملابس وطريقة الاحتفال.



وتبين من التحقيقات أن البلوجر حسن بيسو، أصيب بجروح بالغة استدعت إجراء عملية جراحية في ذراعه، ومثل منذ قليل، أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله بعد اتهامه لعدد من الأشخاص في الحفل بإحداث إصابته بأسلحة بيضاء.