محافظ أسوان يتفقد منظومة إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة وآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وذلك بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .

تذليل أى عقبات وتسخير كافة الإمكانيات أمام المتقدمين لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر

وعقب إستفساره من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم ، وتذليل أى عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة ، ناشد محافظ أسوان المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة بواقع 10 مراكز لإستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة المصرية للمرة الثانية وتستمر لمدة 6 أشهر بهدف تحقيق الأستقرار الأسرى والمعيشى بتقنين أوضاعهم حتى يتسنى لهم إستكمال إجراءات توصيل المرافق المختلفة .

وأكد أن كافة الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة ، وتم تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين ، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر، وسرعة الإنتهاء من الإجراءات فى أقرب وقت .

ووجه المحافظ أيضاً مسئول الحدائق بسرعة رفع كفاءة وتطوير وتجميل الحديقة المواجهة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب لموقعها الهام والحيوى ، لتكون واجهة مشرفة أمام المواطنين وزوار المحافظة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .