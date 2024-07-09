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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة 13 موظفا للتحقيق بالمنيا لتركهم العمل

عامر طه رئيس مركز
عامر طه رئيس مركز المنيا
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أحال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا  13 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية البرجاية للتحقيق، جاء ذلك خلال متابعته لانتظام سير العمل بالوحدة المحلية لقرية البرجاية، ورافقه خلال الجولة بيجول شنودة عضو التفتيش الإدارى بمجلس مدينة المنيا.

وأحال رئيس ومركز مدينة المنيا 13 عامل من العاملين بالوحدة للتحقيق من بينهم 10 لغيابهم بدون عذر و3 لتركهم العمل، وتابع رئيس المركز الحالة العامة للنظافة والتأكد من إلتزام العاملين لإنضباط سير العمل ومتابعة الاقسام الداخلية بالوحدة (المخازن _الايرادات _الحملة الميكانيكية الخ).

كما وجه رئيس مركز المنيا ببذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنجاز مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا بمتابعة مدى الانضباط الإداري وإنتظام سير العمل لرفع كفاءة المنظومة.

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المنيا مدينة المنيا الوحدة المحلية للبرجاية عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا قرية البرجاية