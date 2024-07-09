البحث عن جثمان شاب غرق مع آخر في مياه النيل بأطفيح

لايزال رجال الانقاذ النهري بالجيزة يكثفون من جهودهم لانتشال جثة شاب تعرض للغرق خلال الاستحمام بنهر النيل مع صديقه في أطفيح.

غرق شابين بأطفيح

وكشفت التحقيقات أنه أثناء نزول شابين إلى نهر النيل جرفهما التيار وفقدا حياتهما لعدم إجادتهما السباحة، وتبين أن الشابين المتوفيان هما"صلاح عصام صلاح جبر" من قرية كفر حلاوة، و " عمر حسن بوط " تم استخراج جثمانه، ويتبقى جثمان " صلاح " يجري البحث عنه.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.



البداية ببلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة أفاد مصرع شابين غرقا في نهر النيل بأطفيح، جرى انتشال احدهما ولاتزال عمليات البحث مستمرة من قبل رجال الانقاذ النهري لاستخراج جثمان الآخر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.