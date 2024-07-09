مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل بذوي الاحتياجات الخاصة.. صور

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف يحيى رياض يوسف مدير عام المكتبة اليوم الثلاثاء إحتفالا ثقافيا بمشاركة فريق طموح للكنوز البشرية برئاسة الكاتب عبدالرحمن مؤمن تحت عنوان "العدالة الثقافية لذوي الهمم".

تناولت محاور اللقاء مفهوم العدالة الثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف بشرائح ذوى الهمم ، حيث إنه لابد من توعية المجتمع فى التعامل مع ذوي الهمم من أجل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم مساهمات جوهرية لتدارك الحرمان الاجتماعي البالغ لديهم، وتشجيع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة .



وقد شارك في اللقاء ذوي الهمم من خلال الاحتفالية بتقديم التوشيح الدينية وقراءة القرآن الكريم، كما قدمت الدكتورة رندا إمام أخصائي غدد صماء وسكر ارشادات توعوية للأمهات عن التوعية الصحية والتغذية السليمة للأطفال والمراهقين لدعم التركيز العقلي والذهني لديهم .

وقدمت الدكتورة أمنية مجدى محاضرة عن التوعية السليمة بصحة الأسنان، وقدمت فرقة آل صادق بعضا من التواشيح والإنشاد الدينى، فضلا عن تقديم الفعالية محاضرات وورش عمل لتدريب ذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع، بالإضافة إلى الفقرات الفنية الترفيهية،أقيمت الاحتفالية بحضور لفيف من المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة .

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