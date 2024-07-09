بعد رؤساء المدن.. محافظ الأقصر يلتقي وكلاء الوزارات ومديري المديريات

واصل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعات متتالية للتعرف على الموظفين والملفات الهامة التي تخص المحافظة، للوقوف على المهمة التي أوكل إليه بعد تعيينه محافظاً للأقصر وأدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء الماضي.

وعقد محافظ الأقصر، اليوم اجتماعاً موسعاً مع مديري المديريات ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وعمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر.

ورحب محافظ الأقصر، بمسؤولى الجهات المختلفة، مهيباً بهم بذل الجهد اللازم للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون ما بين الجهات الحكومية المنوطة بأعمال المشروعات القومية لضمان إنهاء وتسليم المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع ليشعر المواطن بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم عمارة الأجتماع بتوجيه الشكر لمسؤولي المديريات على جهودهم لخدمة المواطنين، متمنياً بذل المزيد من الجهود للنهوض بمصرنا ورفع شأنها.

اجتماع مع رؤساء المدن

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، بحضور النائب والسكرتير العام وهدى المغربى السكرتير المساعد وعدد من مديري المديريات.

وتناول محافظ الأقصر، رؤوس عدد من الملفات الهامة كأعمال التصدى لتعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء، ونسب أنتهاء مشروعات حياة كريمة بمرحلتيها على مستوى مركزى أسنا وأرمنت، وغيرها من الملفات الحيوية والتى يشكل العمل بها تحقيق رضا المواطنين.

محافظ الأقصر: المشروعات القومية على قمة أولوياتي

وخلال الاجتماع، أوضح محافظ الأقصر، أنه يولى ملفات المشروعات القومية أولوية قصوى لأنه من الهام أن يلمس المواطنين جهود الدولة المبذولة لضمان تقديم خدمات لائقة بالمواطنين وحصولهم على حياة كريمة.

فيما أكد الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، على أنه من متطلبات المرحلة الراهنة تستدعي تكاتف جهود كافة الجهات والتنسيق فيما بينها والعمل بروح الفريق، مؤكداً أن العمل فى جزر منعزلة أمر مرفوض تماماً.

وكان قد أدى المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظاً للأقصر، والذي كان يعمل مؤخراً نائباً لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن منذ عام 2017.

وبدأ المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد، حياته العملية منذ أن تخرج في كلية الهندسة بجامعة المنصورة في عام 1985، ثم التحق للعمل فى شركة حسن علام للمقاولات مباشرة حتى عام 1997، وفى هذا العام بدأ عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة، ثم مديراً إدارة المرافق بمدينة بدر ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات، ونائب رئيس مدينة السادات.

اجتماع رؤساء المدن (1)

اجتماع رؤساء المدن (6)

اجتماع رؤساء المدن (5)

اجتماع رؤساء المدن (4)

اجتماع رؤساء المدن (3)

اجتماع رؤساء المدن (2)

اجتماع وكلاء الوزارات (1)

اجتماع وكلاء الوزارات (8)

اجتماع وكلاء الوزارات (7)

اجتماع وكلاء الوزارات (6)

اجتماع وكلاء الوزارات (5)

اجتماع وكلاء الوزارات (4)

اجتماع وكلاء الوزارات (3)