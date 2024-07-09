محافظ أسوان يوجه بالقضاء على شكاوى أهالى مناطق وسط المدينة لانتظام مياه الشرب

فى أولى جولاته الميدانية للوقوف على شكوى أهالى مناطق وسط المدينة من تكرار إنقطاع وضعف مياه الشرب ، والعمل على إنتظامها تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان محطة مياه فريال بقدرة 250 لتر / ثانية حيث إستمع إلى شرح أبعاد المشكلة ، والحلول الجارى تنفيذها من رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس عبد الصبور الراوى وذلك حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وقد وجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة من لعرضها على المحافظ لوضع حلول عاجلة وسريعة للقضاء على مشاكل إنقطاع وضعف المياه ، وخاصة بمناطق وسط المدينة لرفع أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى على الوجه الأكمل .

وكلف بضرورة التفاعل الفورى مع أى شكاوى جماهيرية ، والتنوية المسبق بوقت كافى عن أى إنقطاع للمياه بغرض تنفيذ أعمال الصيانة أو الربط أو خلافه ، مع توفير عربات المياه فى المناطق المستهدفة لعدم تعرض المواطنين لأى معاناة خلال فترات الإنقطاع للمياه .

المحافظ يتابع مستوى الأداء بمركز خدمة العملاء

كما تفقد الدكتور إسماعيل كمال مركز خدمة العملاء بفريال التابع للشركة حيث أطمأن من المواطنين على مستوى الأداء ، وآلية تقديم الخدمات المختلفة لهم ، وقد أشادوا بإجراءات نهو المعاملات المتنوعة .

مؤكداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات ، وخاصة فى ظل ميكنة هذه الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمى للشركة حيث يقدم مركز خدمة العملاء كافة الخدمات للمواطنين سواء المتعلقة بسداد الفواتير ، والإستعلام ، والتعاقد على العدادات ، وإستقبال الشكاوى ، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وغيرها .

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بتفقد أعمال تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة بخزان المياه العلوى الرئيسى ، والذى يقوم بتنفيذه الفنانين التشكليين مها جميل ، وعلى عبد الفتاح بإرتفاع 8 أمتار لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى له ، وخاصة لوجوده فى منطقة حيوية بجوار مكتبة مصر العامة بميدان العقاد .

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