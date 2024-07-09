رئيس مدينة المنيا يتابع سير وانتظام العمل بالوحدة المحليه لقرية بنى أحمد الغربية

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، تفقد صباح اليوم عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا انتظام سير العمل بالوحدة المحليه لقرية بنى أحمد الغربية حيث أحال سيادته ٧من العاملين بالوحدة للتحقيق لغيابهم بدون عذر ومسئول الدفاتر للتقصير فى أداء مهام منصبه مشددا على ضرورة إلتزام العاملين بأداء مهامهم لإنضباط سير العمل و رفع كفائتة متابعا الاقسام الداخلية بالوحدة (المخازن _الايرادات _الحملة الميكانيكية ).

كما وجه ببذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنجاز مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.