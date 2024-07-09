رغم المطالب بانسحابه.. بايدن يصر على الترشح: "أنا الأفضل لهزيمة ترامب"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، التزامه بالسباق الرئاسي الأمريكي رغم الانتكاسات الأخيرة بعد مناظرة CNN الرئاسية أمام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتصاعد الأصوات داخل الحزب الديمقراطي، التي تطالبه بالانسحاب من السباق الانتخابي.

وفي مقابلة مع قناة MSNBC، قال بايدن: "خلاصة القول هنا هو إننا لن نذهب إلى أي مكان. لن أذهب إلى أي مكان. لم أكن لأترشح لولا أنني كنت أعتقد بشكل قاطع أنني المرشح الأفضل لهزيمة ترامب في 2024".

كما أكد مجددا أنه مر بليلة سيئة في تلك المناظرة، ووفقا له، فإنه لم يمر بالعديد من تلك الليالي في مسيرته.

وقال بايدن إنه كان يشعر بتوعك شديد وتم اختباره لكوفيد في وقت المناظرة بسبب نزلات البرد التي أصيب بها كما أشار مسؤولو البيت الأبيض في ذلك الوقت.

كما قال بايدن إنه تبقى 42 يومًا قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي، و119 يومًا قبل يوم الانتخابات، وإنه لا يوجد طريق لترشيح شخص آخر وأنه قد ضمن بالفعل قلوب وعقول الناخبين، ولا ينبغي الاستخفاف.

بايدن يهدد العناصر التي تطالب بانسحابه

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس بايدن قد أخبر المقربون منه من أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوه أنهم إذا استمروا فإن بايدن لن يدعمهم في الانتخابات المقبلة.

وقال الحزب الديمقراطي إن الرئيس جو بايدن والوفد المرافق له يخططون لـ”خوض حرب” ضد العناصر التي تطالب بانسحابه من الانتخابات.

وبحسب مصادر قريبة من البيت الأبيض، فإن بايدن ومعاونيه يشعرون أن مطالبة الرئيس بالتنحي قد تجاوزت الحدود، وأن الدعوات المستمرة لتقاعد الرئيس الفوري تثير الذعر في صفوف الحزب.

ووفقا للتقارير فأن المقربين من بايدن قرروا ملاحقة الأشخاص التي تعمل ضد الرئيس بشكل مباشر.

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، فإن عددًا من أعضاء الكونجرس الذين وقعوا على رسالة تطالب الرئيس بالاستقالة تلقوا مكالمات من المقربين من البيت الأبيض الذين هددوا بان إذا لم يسكتوا انتقاداتهم للرئيس، فلن يزور بايدن مناطقهم، ولن يدعم جمع تبرعاتهم، ولن يدعم موقفهم علناً.

إضافة إلى ذلك، تحدث بايدن عن نداء كبار المانحين للحزب الديمقراطي الذين رجوه الرحيل، وأعلن أنه: "لا يهمني ما يعتقده أصحاب الملايين، يهمني ما يعتقده الناس".