محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة.. صور

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ( جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري) بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم ، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الاطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، رافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، الدكتور مصطفي أبو حليمة مدير المستشفي ، المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

حيث تفقد المحافظ أقسام الداخلي وغرفة الأشعة وعيادة العظام والاستقبال بالمستشفي ، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية في كافة الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى و تأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء ، وقام بالاطلاع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين .

وخلال تفقده ، أجري المحافظ حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء ، مكلفاً إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بمراجعة سجلات الحضور والانصراف لأطقم الأمن ومنظومة النظافة بالمستشفي ، كما قام بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة والأمن بالمستشفى دعماً لهم .

ومن جانبه أكد المحافظ علي أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

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