بعد شكاوي المواطنين.. رئيس مركز سمالوط يتفقد محطات مياه الشرب

قام الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط ويرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مدير فرع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بسمالوط، بتفقد محطة مياه قرية (2) بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ومدى الجاهزية الفنية؛ لتدعيم امدادات المياه الشرب للمواطنين خلال الأيام المقبلة.

كما تفقد رئيس مركز سمالوط توسعات مركز الصيانة بقرية (4) بالعزيمة للمتابعة والوقوف على مدى جاهزية المركز لدخوله الخدمة وتذليل أي معوقات والاطمئنان على رفع كفاءة جاهزية المحطة الموجودة بمركز الصيانة، وذلك لضخ مياة الشرب للمواطنين

كما تفقد رئيس مركز سمالوط محطة مياه الشرب بقرية قلوصنا، وذلك بعد وجود شكاوى المواطنين بضعف مياه الشرب بقرية نزلة داود وعلى الفور أكد المهندس علاء عبد العزيز، على تشكيل لجنة لمتابعة ضخ المياه بالمحطة وسوف يتم العمل باكر لزيادة ضخ مياه الشرب لقرية نزلة داود.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء عماد الكدواني، محافظ المنيا بالمرور المستمر على محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة كفاءة تشغيل المحطات والصيانة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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