رئيس مدينة مطاي يتابع استمرار أعمال النظافة اليومية بالكورنيش

تابع محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينه مطاي أعمال النظافة اليومية بكورنيش الإبراهيمية بطريق مصر أسوان الزراعي، تحت إشراف ربيع عبد العظيم، نائب رئيس المركز، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.



وأوضح محمد عبد الغني رئيس المركز، أن إدارة الكورنيش قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها حيث تم رفع الأتربة من على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي ( كورنيش الإبراهيمية)، كما تم رفع مخلفات قص الأشجار والحشائش بالطريق، بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بحضور أشرف فاروق رئيس إدارة الكورنيش.

وأكد رئيس المركز أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والأحياء ويتم متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.