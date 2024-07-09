«القاهرة الإخبارية»: استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في طولكرم ومخيم نور شمس

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن أكثر من 10 ساعات وما زالت العملية العسكرية مستمرة في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن نحو 60 آلية عسكرية تصاحبها 6 جرافات ضخمة للغاية تجرف البنية التحتية وسط تحليق مكثف للاستطلاع وانهيار للتيار الكهربائي ومحاصرة لمستشفيين، إحداهما مستشفى الإسراء التخصصي ومستشفى ثابت الحكومي.

وتابعت أنه يصعب على الطواقم الطبية الدخول إلى مخيم نور شمس لنقل الإصابات التي يمكن تخليصها وإنقاذها من الاستشهاد في هذه اللحظات، مشيرا إلى أنه يمكن معاقبة جميع الفلسطينيين داخل المخيم بوتيرة أو بأخرى باشتباكات مسلحة ما بين المقاومين تدور الآن ويسمع دوي انفجارات متتالية من داخل المخيم من فعل المقاومة الشرسة التي تقوم بها كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس.