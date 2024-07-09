لمزارعي القطن.. نصائح وإجراءات عاجلة للتعامل مع الموجة الحارة

قال الدكتور مصطفي عمارة، رئيس المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن بمركز البحوث الزراعية، إن هناك ضرورة لتكثيف التوعية والتوصيات والإرشادات الفنية حول كيفية التعامل مع هذه الموجة الحارة للحد من تأثيرها السلبي ومنها:



مظاهر الموجة شديدة الحرارة :

1- زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الري بأكثر من 20-25% عن المعدل.



2- خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة اثناء الظهيرة.



3- يزيد معدل الندى والرطوبة على النباتات والتي تمثل ظروف مثالية لانتشار وظهور بعض الأمراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية مثل (الانثراكنوز – التبقعات البكتيرية وغيرها).



4- زيادة أعداد حشرات المن والتربس والجاسيد مع توقع زيادة فى تعداد الحشرات حرشفية الأجنحة وتعداد لطع البيض لحشرات دودة ورق القطن وديدان اللوز.



5- بالنسبة للأمراض النباتية سيادة الظروف الجوية (الرطوبة العالية والماء الحر -الندى صباحًا) وزيادة التذبذبات فى درجات الحرارة تكون مناسبة لبداية قيام دورات مرضية لجميع فطريات البياض الزغبي.

وشدد عمارة، على ضرورة استعداد المزارعين لهذه الموجة الحارة، وذلك عبر تنفيذ مجموعة توصيات عاجلة وإجراءات احترازية واجب اتخاذها في التعامل مع هذه الموجة سواء التجهيزات أو المعاملة الكيماوية المطلوبة والمكافحة وتوقيتات الري المناسبة.

وقدم معهد بحوث القطن مجموعة توصيات هامة لمزارعي القطن لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة لتفادي أو تقليل الأضرار الناشئة عنها خلال الفترة المقبلة كالاتي:



1) لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة ويمنع الري بالغمر بعد الساعة الثامنة صباحًا في الصعيد، وبعد 10 صباحًا في الدلتا.



2) في خلال هذه الفترة لا يُنصح بالتسميد ويمنع إضافة الأزوت في صورة اليوريا تحت أي حال من الاحوال.



3) الري يجب ألا يزيد عن احتياجات النبات حتى لا يقع النبات تحت ما يُسمى بالإجهاد المائي، ويجب تعديل برنامج الري بحيث يتم إجراء ريات متقاربة سريعة (على الحامي) لتفادي اجتماع الاجهاد المائي مع الاجهاد الحراري على النباتات.



4) تعديل برنامج الري بالغمر بحيث يتم إجراء ريات متقاربة سريعة (على الحامي) لتفادي اجتماع الاجهاد المائي مع الاجهاد الحراري على النباتات.



5) تقريب فترات الري الحديث وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات (صباحًا ومساءً وبكميات أقل).



6) تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة بمحفزات النمو "وليس منظمات" مهمة جدًا لاستعادة النمو.



7) ينصح بإضافة حمض الفولفيك (1-2 كجم/ف) مع مياة الري قبل وأثناء الموجات شديدة الحرارة.



8) يراعى الرش الورقي بأحد مركبات البوتاسيوم مثل سيلكات البوتاسيوم (8سم3/ لتر) أو سترات البوتاسيوم (3جم/لتر) أو بوتاسين (لتر/ف).



9) الرش بمخلوط الأحماض الأمينية وخاصة البرولين (1جم/لتر) و الجليسين (2جم/لتر)، أو الرش بمخلوط الأحماض العضوية حمض الستريك والأسكوربيك والساليسيلك (0,5جم/لتر لكل حمض).



10) إضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 6-8 كجم/فدان بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 4-6 كجم/فدان مع مياه الري بالغمر في برميل على وجه المياه ولمدة 2 رية متتالية ونصف الكمية في حالة الري بالتنقيط.



11) فحص الزراعات للتأكد من عدم إصابتها نظرًا لتهيئة الظروف المناخية لبداية أجيال الصيف والتعامل الفوري بالمبيدات الموصي بها.



12) فحص الزراعات للتأكد من عدم إصابتها بحشرات المن "الندوة العسلية"، والتعامل الفوري بالمبيدات الموصي بها.

ويراعى تكرار الرش مع استمرار الموجة الحارة، مع مراعاة اتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة الرش مثل إجرائه في الصباح الباكر بمجرد تطاير الندى وتفتح الثغور، مع إضافة مادة ناشرة، والتحضير الجيد لمحلول الرش، مع استخدام آلات رش عالية الكفاءة.

كما تجدر الإشارة إلى بعض ممارسات الإستدامة المفيدة في رفع تحمل النبات لمختلف الاجهادات عموما والتي ينبغي اتباعها من بداية الموسم مثل الزراعة على مصاطب، ورفع محتوى التربة من المادة العضوية بإضافة الكمبوست وحمض الهيوميك، والتغذية المتوازنة.