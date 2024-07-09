مياه الإسكندرية: خطوات استباقية لضمان استدامة خدمات المياه في أوقات الطوارئ

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص الشركة على تحسين وتطوير منظومة خدمة العملاء والخطوط الساخنة باعتبارها الخطوط الأمامية فى التواصل مع المواطنين، وبما يضمن تقديم خدمات متميزة ومستدامة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتحديث وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل كافة المناطق، مع التركيز على الاستجابة السريعة لشكاوى واستفسارات المواطنين، بما يعزز ثقتهم في منظومة المياه والصرف الصحي.

وفى هذا السياق، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الشركة دأبت على تطوير مراكز خدمة العملاء المتنقلة، لتكون بديلا وافيا يقدم كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن السكندري، والتي ساهمت بشكل كبير في استدامة تقديم الخدمات حتى في أوقات انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار جابر، إلى أنه تم وضع خطة لانتشار مراكز خدمة العملاء المتنقلة بنطاق محافظة الإسكندرية تتزامن مع الجدول الزمني المعلن بانقطاع خدمة الكهرباء عن تلك المناطق، بما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب عبر المراكز المتنقلة دون توقف.

وأضاف أن الشركة أيضًا قامت بزيادة ساعات العمل داخل مراكز خدمة العملاء الثابتة على مستوى المحافظة، لتمتد حتى الساعة 8 مساءً، بما ساهم في تقديم الخدمات لكافة المواطنين ومراعاة موعد عودة الموظفين من عملهم، وذلك تسهيلاً من الشركة على المواطنين ومنعا لحدوث أي تكدس داخل المركز.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قد حصلت مراكز خدمة العملاء بها على مراكز متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية، فى مسابقة التميز الداخلي للشركة القابضة، كما حصل الخط الساخن على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بما يعكس حرص الشركة على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

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