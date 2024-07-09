مصرع شخص غرقًا بمصيف جمصة في الدقهلية

لقي شخص مصرعه غرقًا بمياه البحر الأبيض المتوسط خلال الاستحمام أمام شاطئ مدينة جمصة في محافظة الدقهلية ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقًا في المياه.

مصرع شخص غرقا بمصيف جمصه في الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة من الأهالي بغرق شخص بشاطئ جمصة.



انتقلت على الفور سيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ وبتمشيط المنطقة جرى انتشال الجثة من أمام فندق الشرطة.

وبالفحص تبين أن المتوفي “عادل ر ع"، 33 عامًا، ومقيم يمركز بلبيس محافظة الشرقي، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.