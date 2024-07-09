تحرير 13 مخالفة تموينية بمدينة ديرمواس بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس تحت اشراف الدكتور رجب القاياتي رئيس المركز وبالتعاون مع ادارة تموين مطاي حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بنطاق الوحدة المحلية، وذلك لمتابعة انتظام العمل بها وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 مخالفة تموينية ما بين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و نقص وزن و عدم نظافة المعدات و عدم صرف بون وعدم إعلان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا كافة الأجهزة الرقابية بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أى مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.والتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلاً عن تذليل أى معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين و متابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة.

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