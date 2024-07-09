صعود جماعي لمؤشرات البورصة والسوقي يربح 2.9 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.9 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.920 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 28,466.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 6,314.83 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.24%، ليغلق عند مستوى 9,149.65 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 2,756.2 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.51% ليغلق عند 34,980.16 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGX30TR"بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 12,301.35 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP، بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 5,719.82 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 123,1 مليون جنيه، 91 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 214,2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 617 مليون سهم، من خلال 96 ألف صفقة منفذة.