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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة حالة تعد على أملاك الدولة بملاحات بورفؤاد في بورسعيد.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، وذلك تتفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات التي بدأت في السادس شهر يوليو الجاري، وأسفرت عن إزالة حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة إجمالية 410 متر مربع  بملاحات بورفؤاد.

بالصور.. إزالة حالة تعد على أملاك الدولة بملاحات بورفؤاد 

وأكد  رئيس مدينة بورفؤاد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتا أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، وأنه ستستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يجرى تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

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