إنفوجراف.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 153 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 2 وحتى 8 يوليو الجاري.

وخلال هذا الأسبوع استقبلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتم تفقد العمل بالمجزر الآلي بالبساتين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتين مجانيتين، بإدارتي العياط والصف، لخدمة المربين، كما تم تنفيذ ندوات إرشادية حول أمراض طفيليات الدم الأسباب والعلاج، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، الاجتماع الخاص باللجنة العليا للتراخيص، وذلك لمناقشة طلبات المواطنين بخصوص إقامة المشروعات الاستثمارية وغيرها من الطلبات التي تخدم مصالح المواطنين بمحافظة القليوبية.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماعا مع وفد من محطة بحوث سرس الليان، لمناقشة سبل تقديم خدمة إرشادية متكاملة للمزارعين في الأنشطة الزراعية في نطاق كل مركز إرشادي، كذلك تم ازالة 38 حالة تعد على الاراضي الزراعية، والمرور على زراعات الذرة والسمسم وفول الصويا بمراكز المحافظة، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ قافلة بيطرية مجانية بمركز قلين، حيث تم العلاج والكشف على ٢٥٠ حالة دواجن، و٤٥ حالة جراحة و١٣٠ حالة امراض باطنة ومعدية وكذلك ٥٥ حالة تناسليات و٣٦حاله اغنام تحصين بروسيلا مجاني ريف ١ كما تم عمل الإرشاد اللازم ضد مرض حمى الثلاث ايام نظرا لارتفاع درجة الحرارة وانتشار ناقلات الأمراض (الناموس).

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، قافلة بيطرية مجانية بمركز كفر صقر، حيث قامت القافلة برش ٧١ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع ٢٧ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، كما شنت المديرية 45 حملة تم المرور خلالها على عدد 56 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط أكثر من 500 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك أطلقت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، يوم حقل لمحصول الذرة الشامية بزمام إدارة العامرية الزراعية، حيث تم المرور على الحقول الإرشادية، للكشف المبكر عن اي إصابات وعلاجها، كما تم تنفيذ ندوة حقلية لمحصول القطن، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية في إدارة خورشيد الزراعية، والمرور على الزراعات المختلفة.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على الجمعيات الزراعية، والحقول ومتابعة الزراعات فضلا عن استمرار أعمال لجان المكافحة وفحص أشجار النخيل بجنوب بورسعيد، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الصيفية ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية والتي وجدت بحالة جيدة وتبشر بإنتاجية عالية هذا العام، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة خطة العمل الاسبوعية، كما أعلنت المديرية استمرار القوافل الزراعية الارشادية بمدينة رأس سدر، كما تم متابعة الأعمال والأنشطة الزراعية لدى المزارعين بمدينة ابورديس، والمرور على الحدائق العامة بالمدينة.

فيما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، ندوات ارشادية لتوعية مربي الماشية بأهمية التحصين بالحملات القومية والتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتوعية بالخسائر الاقتصادية للامتناع عن التحصين، كما تم أيضا التوعية بأهمية التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للماشية والتوعية بالأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان، كما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، اجتماع مع أعضاء لجنة العلاج الاقتصادي لمتابعة سير العمل في لجان حصر الثروة الحيوانية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الزراعات الصيفية القائمة بنواحي مركز أسيوط وذلك للاطمئنان على الزراعات، حيث تم تفقد محاصيل الذرة الشامية والذرة الرفيعة وفول الصويا والقطن.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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