"الإصلاح والنهضة": بيان الحكومة أمام البرلمان شامل وعبر عن مستقبل الدولة

قال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن بيان الحكومة أمام البرلمان شامل وعبر عن مستقبل الدولة والطريقة التى عرض بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تقول أننا أمام عهد فيه نوع من أنواع الشفافية والتشاركية السياسية بشكل كبير والحوار وعبر عن مستقبل الدولة.

وأضاف هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حضور رئيس الوزراء والحكومة الجديدة بأكملها أمام البرلمان، يعطي انطباع للمرحلة القادمة أن الحكومة جادة في التعامل مع البرلمان المرحلة المقبلة.

وأوضح هشام عبد العزيز، الحكومة الجديدة عرضت سياساتها وكانت واضحة وفيها درجة من الشمول، ومن خلال كلام الدكتور مصطفى مدبولى أصبح رضا المواطن وتحديد أولوياته فى اعتبار هذه الحكومة، وطمأننا بأن ذلك مرأى بالنسبة له فى المرحلة المقبلة، وحديثه مس طوائف كثيرة من المواطنين.

