رئيس جامعة طنطا يزور اللواء أشرف الجندى لتهنئته بتوليه منصب محافظ الغربية

زار الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية الجديد بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة له عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه محافظًا للغربية، متمنيا له التوفيق والسداد واستكمال مسيرة البناء والتنمية بالمحافظة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وخلال اللقاء بحث رئيس الجامعة مع المحافظ سبل تعزير التعاون بين الجامعة والمحافظة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على التعاون المثمر البناء مع المحافظة في شتى المجالات، وفي دعم المبادرات الرئاسية والوطنية، مثل مبادرة " حياة كريمة" التي تتصدر الجامعة الجامعات المصرية في دعمها.



من جانبه أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية عن سعادته باستقبال وفد الجامعة اليوم، مؤكدًا على أهمية دور الجامعة وقيمتها العلمية والبحثية لما تضمه من كوارد علمية، مشيرًا إلى حرصه على مشاركة الجامعة للمحافظة بكافة الأنشطة والفاعليات التي تقوم بها باعتبارها بيت الخبرة في المجالين الأكاديمي والبحثي.