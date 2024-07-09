4 نصائح للحفاظ على برودة الهاتف خلال فصل الصيف

يعد الحفاظ على برودة الهاتف المحمول أمرًا حيويًا لعدة أسباب مهمة تشمل الأداء الجيد للجهاز وصحة البطارية وسلامة المستخدم، فعندما يكون الهاتف باردًا، يعمل بكفاءة أفضل، والحرارة الزائدة قد تؤثر على أداء المعالج وتجعل التطبيقات تعمل ببطء أو تتجاوب بشكل غير مرضٍ.

وإذا كان الهاتف يسخن بشكل متكرر، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تدهور سريع في قدرة البطارية على الشحن والاحتفاظ بالشحنة، كما تؤدي أيضًا إلى أعطال دائمة في الهاتف، مثل تلف الدوائر الإلكترونية أو انتفاخ البطارية، وقد تستدعي إصلاحات مكلفة أو حتى استبدال الجهاز بالكامل، لذا، ينبغي على المستخدمين اتباع بعض الإجراءات البسيطة للحفاظ على برودة الهاتف مثل تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وإبقائه بعيدًا عن الأماكن الساخنة، وعدم استخدام التطبيقات المكثفة لفترات طويلة بدون استراحة.

وتقدم “البوابة نيوز" عدة نصائح للحفاظ على برودة الهاتف خلال فصل الصيف ومنها:

تجنب أشعة الشمس المباشرة

يجب إبقاء هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، قد يبدو هذا أمرًا بسيطًا ولكنه حاسم لمنع تسخين الهاتف بشكل مفرط، فعند استخدامه أثناء القيادة أو في الشاطئ، يُفضل وضعه في الظل تحت منشفة أو في حقيبة.

تجنب تطبيقات الخلفية

تجنب تحديث التطبيقات في الخلفية إذا كان الهاتف قد بدأ في السخونة بالفعل، ويمكنك تقليل العمليات الجارية على الهاتف بإيقاف تشغيل هذه الخاصية، فبالنسبة لهواتف iPhone، يمكنك فعل ذلك من خلال الإعدادات > عام > تحديث التطبيقات في الخلفية، أما بالنسبة لهواتف Android، فمن الإعدادات > التطبيقات > جميع التطبيقات.

إزالة غطاء الهاتف

قد يكون من الجيد إزالة غطاء الهاتف إذا كان يعمل كحالة حماية، خاصة إذا كنت تتعامل مع درجات حرارة عالية، فهذا يمكن أن يساعد في تحسين تهوية الجهاز وتقليل ارتفاع درجة حرارته.

إيقاف تشغيل الهاتف

إذا كان الهاتف ساخنًا بشكل ملحوظ، يُفضل إيقاف تشغيله تمامًا لبضع دقائق، هذا الإجراء يساعد في إعادة تبريد الجهاز وتقليل الحرارة الداخلية، مما يساعد في الحفاظ على جهازك في حالة ممتازة لفترة أطول ويقلل من خطر حدوث أعطال دائمة نتيجة للحرارة الزائدة.