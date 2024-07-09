رئيس مدينة أبوقرقاص يتفقد محطة المياه الجديدة بالمطاهرة

تفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص اليوم الثلاثاء محطة المياة الجديدة بقرية المطاهرة بمركز أبوقرقاص جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين وللارتقاء بمستوى الخدمات الحياتية .

كما تفقد رئيس مركز ابوقرقاص محطة المياه الجديدة الكبرى بقرية المطاهرة والتى تضم (مبنى إدارى ـ معمل المحطة ـ المدخل ـ المصافى ـ أحواض التهوية والترسيب ـ المرشحات ـ مبنى نوافخ الهواء ـ مبنى المحولات ـ مبنى الكلور)، وذلك لمتابعة أعمال المحطة والاطمئنان على سير العمل ونسب تنفيذ المشروع كما تعد محطة مياه المطاهرة من أكبر المحطات على مستوى الصعيد حيث تبلغ طاقتها التصميمية عقب تشغيل المرحلة الثانية 2400 ل/ث.

وأكد رئيس مركز ابوقرقاص على تسخير جميع الإمكانات وتذليل العقبات لتنفيذ المشروع والانتهاء منه وفقاً للخطة الزمنية المعدة، موجهاً القائمين على تنفيذ الأعمال بالالتزام بالمعايير والضوابط الفنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

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