ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة أبوقرقاص يتفقد محطة المياه الجديدة بالمطاهرة

رئيس مدينة ابوقرقاص
رئيس مدينة ابوقرقاص يتفقد محطة المياه الجديدة بالمطاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص  اليوم الثلاثاء محطة المياة الجديدة بقرية المطاهرة بمركز أبوقرقاص جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين وللارتقاء بمستوى الخدمات الحياتية .

كما تفقد رئيس مركز ابوقرقاص محطة المياه الجديدة الكبرى بقرية المطاهرة والتى تضم (مبنى إدارى ـ معمل المحطة ـ المدخل ـ المصافى ـ أحواض التهوية والترسيب ـ المرشحات ـ مبنى نوافخ الهواء ـ مبنى المحولات ـ مبنى الكلور)، وذلك لمتابعة أعمال المحطة والاطمئنان على سير العمل ونسب تنفيذ المشروع كما تعد محطة مياه المطاهرة من أكبر المحطات على مستوى الصعيد حيث تبلغ طاقتها التصميمية عقب تشغيل المرحلة الثانية 2400 ل/ث.

وأكد رئيس مركز ابوقرقاص على تسخير جميع الإمكانات وتذليل العقبات لتنفيذ المشروع والانتهاء منه وفقاً للخطة الزمنية المعدة، موجهاً القائمين على تنفيذ الأعمال بالالتزام بالمعايير والضوابط الفنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

450458690_853937563447538_3926916666953177832_n
450458690_853937563447538_3926916666953177832_n
450478790_853937253447569_8501201063289537092_n
450478790_853937253447569_8501201063289537092_n
450481268_853937490114212_8881932509656771746_n
450481268_853937490114212_8881932509656771746_n
ابوقرقاص مدينة أبوقرقاص رئيس مركز ابوقرقاص محطة مياه المطاهرة اللواء عماد الكدواني محافظ ا للمنيا