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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تعلن تفعيل المرحلة الثانية من ركن المشورة للأطفال في 41 منشأة

تفعيل المرحلة الثانية
تفعيل المرحلة الثانية من ركن المشورة للأطفال
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بدء تفعيل المرحلة الثانية من ركن المشورة للأطفال الأقل من خمس سنوات التابع لبرنامج أمراض الطفولة فى 41 منشأة صحية بنحو 13 إدارة صحية.

 

تفعيل المرحلة الثانية من ركن المشورة للأطفال 

 

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أن خطة صحة الدقهلية تتضمن تفعيل البرنامج  في 61  منشأة من وحدات الرعاية الأساسية علي مرحلتين الأولى انطلقت فى يناير الماضي  فى  20 منشأة من وحدات التطوير بـ5 إدارات صحية هى  (المنصورة ، طلخا ، شربين ، ميت غمر ، اجا ).

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن المرحلة الثانية تشمل إدارات  (السنبلاوين ، تمي الامديد ، بني عبيد، محلة دمنة، بلقاس  جمصة ،نبروه ، دكرنس ، منية النصر، ميت سلسيل، الجمالية، المنزلة، المطرية ).

تقديم المشورة للأسر حول الرعاية المتكاملة للأطفال في الدقهلية:

يذكر أن البرنامج يهدف إلى تقديم المشورة للأسر حول الرعاية المتكاملة من أجل  متابعة تطور ونمو الأطفال فى المراحل العمرية الأولى من سن يوم حتى 5 سنوات وكيفية التعامل مع الطفل فى حالة الصحة والمرض علاوة على طرق  التغذية السليمة لبناء الطفل جسديا وتنمية مهاراته  فكريا وسلوكيا وجسديا .

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