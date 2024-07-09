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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز مطاي يتابع أعمال التفتيش والمرور على الوحدات الصحية ببردنوها

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تابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال التفتيش والمرور على الوحدات الصحيه بقطاع بردنوها، ومتابعة سير العمل وانتظام دفاتر الحضور والانصراف وتوافر الأمصال، يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا. 


وكان محمد عبد الغني، رئيس المركز، وجه رؤساء القرى بتكثيف جهود المتابعة للوحدات الإدارية بالمركز سواء الوحدات القروية والأحياء والوحدات الصحية التابعة للمركز.


كما تابع رئيس المركز أعمال المرور على الوحدة الصحية بقرية سيلة الشرقية لمتابعة سير العمل بحضور ربيع عبد الحليم، رئيس القرية، للوقوف على مدى الالتزام بالوحدة ومدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأمصال بها.

أخبار محافظة المنيا اللواء عماد الكدواني محافظ ا للمنيا