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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: دعم المستشفيات الحكومية بـ16 جهاز أشعة خلال النصف الأول من العام

الدكتورشريف مكين-
الدكتورشريف مكين- وكيل وزارة الصحة
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استعرض الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم إنجازات إدارة الأشعة خلال النصف الأول من العام الجاري في رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

دعم المستشفيات الحكومية في الدقهلية بـ16 جهاز أشعة  

 

أوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الإدارة قامت خلال الأشهر الـ 6 الماضية بتركيب 16 جهاز أشعة متنوع بالمستشفيات ونحو 6 طابعات علاوة على إجراء معاينة  لجهازين رنين مغناطيسي بمستشفى ميت غمر والسنبلاوين.


ولفت وكيل وزارة الصحة، أنه تمت الموافقة على إمداد مستشفى السنبلاوين و المنزلة بجهاز ماموجرام وإمداد مستشفى نبروه مستشفى بلقاس ومستشفى اجا بأجهزة دوبلر.

تجهيز غرفة أشعة مقطعية بمستشفى تمي الأمديد

 

كما جرى الانتهاء من تجهيز غرفة الاشعة المقطعية بمستشفى تمى الامديد  إضافة إلى إمداد مستشفى المنزلة و أجا بجهازي إيكو وعمل عقود صيانة لجميع أجهزة الأشعة المقطعية وبعض الأجهزة الاخرى عن طريق هيئة الشراء الموحد، ومعاينة غرف الأشعة بكل المستشفيات.


وأشار أنه خلال  الأشهر الماضية جرى إمداد مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بسيارة أشعة مقطعية متنقلة وسيارة مامو جرام متنقلة لكلا من مستشفى شبراهور و جمصة والمطرية وإدارة أجا.


وأعرب وكيل الوزارة، عن تقديره للدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للأشعة، وإدارة الأشعة بالمديرية .

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