السايس يستقبل مطران بني مزار وأسقف البهنسا للتهنئة بالعام الهجري الجديد

أكد اللواء أ.ح وكيل أول الوزارة أحمد مصطفى السايس، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن المناسبات الدينية أرست قواعد راسخة لمعاني الوحدة الوطنية والتفاف جموع المصريين مسلمين وأقباط حول روح الأخوة والتألف.

يأتي ذلك خلال استقبال رئيس مركز ومدينة بني مزار لمطران بني مزار وأسقف البهنسا والوفد الكنسي المرافق، الذين قدموا التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وجاءت هذه الزيارة في ضوء التهنئة بالمناسبة الدينية وأيضًا للتعارف وتبادل وجهات النظر في قضايا ومشكلات الشارع.

وأعرب السايس عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز من مشاعر الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

ومن جانبه، قدم الوفد تهانيه القلبية لجميع المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية، متمنين دوام التقدم والازدهار لمصر ولشعبها، ومؤكدين على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق الخير والتقدم.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية تأكيدًا على استمرار التعاون والتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار وكافة المؤسسات الدينية والاجتماعية في بني مزار، من أجل خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.