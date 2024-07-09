جيش الاحتلال يعاني نقصا في الذخيرة بعد توقف دعم الموردين

قالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني أزمة نقص في الذخيرة وعددًا من الأسلحة جراء توقف عدد من الدول عن بيع الذخيرة وعدد من الأسلحة لإسرائيل منذ أشهر.



وأضافت الصحيفة العبرية، أن الدول التي أوقفت معاملتها العسكرية مع إسرائيل، أوقفتها بشكل غير رسمي أي لم تعلن صراحة عن إيقاف بيع الذخيرة للجيش الإسرائيلي، موضحة أن موردي الأسلحة من الدول الأوروبية توقفوا عن الرد على نظرائهم الإسرائيليين.



وأفادت الصحيفة، أن كلًا من وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش يراودهم قلق بالغ إزاء توقف عدد كبير من الموردين باستثناء الولايات المتحدة عن إرسال الدعم العسكري اللازم لسد حاجات الجيش، مضيفة أن الموردين الأجانب توقفوا منذ الـ7 من أكتوبر عن إرسال المواد الخام اللازمة لتصنيع الذخيرة إضافة إلى مستلزمات عسكرية أخرى.

وأوضحت "كالكاليست" أن العجز ظهر بشكل واضح في القذائف عيار 120 ملم المخصصة للدبابات وقطع الغيار للدبابات وجرافات "دي 9" وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر الأرضية الخفيفة، قائلة إن خطورة الأمر وصلت حد أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي وتحمل كمية أقل من القذائف من أجل حفظها وإدخارها في حالة الاحتياج إليها إذا اندلعت حرب مع لبنان.



وفي حال أرادت إسرائيل الاعتماد على نفسها وإنتاج الذخائر على أراضيها، فإنها ستواجه مشكلة أخرى وهي التكلفة العالية والتي ستكون أكثر بعشرات الأضعاف من استيرادها من الخارج في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الحرب المستمرة منذ 9 أشهر على جبهتين مختلفتين.