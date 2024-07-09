إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة توشكى بأبو سمبل

شهدت مدينة أبو سمبل، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة توشكى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم الدفع بعدد سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة توشكى بمدينة أبو سمبل جنوب المحافظة.

وعلى الفور، توجهت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.