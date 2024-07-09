مركز أورام المنصورة يحصد المركز الأول على الجمهورية في مبادرة صحة المرأة

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن حصول مركز الأورام على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

مركز الأورام يحصل على المركز الأول علي مستوى الجمهورية

جاء ذلك طبقًا لتقارير معدلات الإنجاز لمراكز الأورام على مستوى الجمهورية، والذي عرض خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث أظهرت معدلات الإنجاز تصدر مركز الأورام جامعة المنصورة أعلى معدلات تردد بمعدل 22302 حالة، ويليها المعهد القومي للأورام بمعدل 13777.

وحققت معدلات الأشعة المركز الأول أيضًا بمعدل 15957 حالة، يليها المعهد القومي للأورام بمعدل 7395 حالة، وبلغت فحوصات الباثولوجي في مركز الأورام 4744 حالة، يليه المعهد القومي بمعدل 1974، فيما بلغ معدلات الحالات المكتشفة المصابة بسرطان الثدي أعلي معدلات 3153 حالة، يليها مستشفي الدمرداش بمعدل 885.

رئيس جامعة المنصورة: دعم الرئيس السيسي وراء نجاح المبادرة

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر على أهمية المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والتي تم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية والتي تقدم مئات الخدمات للسيدات في مصر، وأن الدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية لعب دورًا بالغ الأهمية في نجاحها.



وأوضح أن هناك العديد من المقومات التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز، والتنسيق والتكامل بين مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عمل شاملة والتي تشمل زيادة الوعي، والكشف المبكر، والتشخيص، والعلاج وتحقيق الأهداف المنشودة من برنامج المبادرة الرئاسية.

مركز الأورام رائد فى تقديم الرعاية الصحية

أكد الدكتور الشعراوى كمال موسى، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية على دور مركز الأورام والأقسام الأخرى في تنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تشمل الكشف والعلاج لسرطان الثدي، وهذا يبث الطمأنينة في نفوس السيدات.

ولفت إلى أن مركز الأورام بجامعة المنصورة يعد من المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة لمرضى الأورام في مصر، ومن خلال دوره الفعال في تنفيذ المبادرة الرئاسية "صحة المرأة"، يساهم المركز بشكل كبير في تعزيز صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية وتوفير العلاج المناسب.

مدير مركز الأورام: نعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتنفيذ مبادرة الرئيس

من جانبه أكد الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام أن المركز يعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمؤسسات الصحية الأخرى لتنفيذ استراتيجيات المبادرة الرئاسية على نطاق واسع، يشمل هذا التعاون تبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني لضمان تحقيق أهداف المبادرة، ويقدم خدمات علاجية متكاملة تشمل الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الهرموني ويتم تقديم هذه الخدمات بواسطة فريق طبي متخصص يتمتع بخبرة عالية في مجال علاج الأورام، يتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية لضمان دقة التشخيص وسرعة الإجراءات.

ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، يلعب مركز الأورام بجامعة المنصورة دورًا حيويًا في تحسين صحة المرأة المصرية، وتقديم الرعاية الصحية المتقدمة، ودعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض السرطانية وتحسين جودة الحياة للنساء في مصر.

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