الشباب والرياضة تنظم ندوة تثقيفية عن التغذية السليمة والغذاء الصحي بشمال سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، ندوة تثقيفية بعنوان "التغذية المثالية للرياضيين خلال موسم الصيف"، وذلك ضمن الخطة المستحدثة بالتعاون مع مديرية الصحة، بحضور ناصر العزازي مدير المركز.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المديرية تحرص على تنفيذ مثل هذه الندوات التثقيفية لتوعية الرياضيين في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الندوة تناولت عددًا من الموضوعات المتعلقة بأساسيات التغذية والمغذيات الكلية والجزئية، وأنواع التلوث الميكروبي للأغذية ومسبباته، والتلوث الكيميائي للأغذية، ومكونات الهرم الغذائي، والذي يتكون من مجموعات متدرجة من الأغذية، التي يجب على كل شخص الالتزام بها، لبناء جسم سليم، والتمتع بصحة جيدة.

وأوضح، أن الهدف من الندوة هو التوعية بفوائد الأكل الصحي للوقاية من الأمراض، وكذا تأثير التغذية واختيار الأطعمة التي يتم تناولها على التنمية المستدامة والتخطيط الصحي للوجبات، مؤكدًا على أن التغذية السليمة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي، حيث أن نوعية الطعام المتناولة هي التي تؤثر على حياة الشخص وصحته التي تتحكم بدورها في نمط حياته.

كما تناولت الندوة التوعية أهمية الغذاء المتوازن والصحي والوقاية من الامراض بإتباع نظام غذائي متكامل، وحاضر بالندوة إسلام فريد، مسؤول الثقافة الصحية والإعلام بإدارة العريش الصحية.