وكيل «صحة سيناء» في زيارة مفاجئة لوحدات الرعاية بوسط سيناء

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء زيارة مفاجئة لوحدات الرعاية بـ"الجفجافة وبغداد" بوسط سيناء، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية بالوحدات، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

ووجه بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة اوجه الرعاية الصحية للمرضي، وحسن المعاملة للمترددين.

وقال الدكتور أحمد سمير بدر ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء ١٨٥ مريضا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر يونيو الماضي.

وأضاف بدر في بيان، أن إدارة الخدمة الاجتماعية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد تنفيذ بحث اجتماعي شامل وزيارتهم منزليًا.

بدوره أشار إبراهيم عبد الله ، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، إلى إعفاء ٩٤ مريض إعفاء كلي و٩١ مريض جزيئا بمستشفى العريش.

وأضاف أن الاخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرة إلى أن مساعدتهم واجب إنساني.