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الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السبت القادم.. انطلاق مارثوان للدراجات بحضور وزير الشباب ومحافظ المنيا

مارثون دراجات
مارثون دراجات
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أقامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ماراثون للدراجات والاسكيت والباتيناج، وذلك يوم السبت القادم لجميع المراحل العمرية من أمام مبنى ديوان عام محافظة المنيا وحتى مركز شباب دماريس في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدوانى  محافظ المنيا.

يأتي ذلك في إطار فعاليات مبادرة "صيف_شبابنا" برعاية وزارة الشباب والرياضة وللاستعلام والمشاركة يرجى التسجيل على الفور من خلال الرابط التالي: 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfWcXi4bjKBOs.../viewform

 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مبادرة صيف شبابنا ماراثون للدراجات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا