السبت القادم.. انطلاق مارثوان للدراجات بحضور وزير الشباب ومحافظ المنيا

أقامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ماراثون للدراجات والاسكيت والباتيناج، وذلك يوم السبت القادم لجميع المراحل العمرية من أمام مبنى ديوان عام محافظة المنيا وحتى مركز شباب دماريس في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.

يأتي ذلك في إطار فعاليات مبادرة "صيف_شبابنا" برعاية وزارة الشباب والرياضة وللاستعلام والمشاركة يرجى التسجيل على الفور من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfWcXi4bjKBOs.../viewform