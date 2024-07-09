صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيًا وإصابة 130 آخرين خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 3 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 50 شخصًا وإصابة 130 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة- في بيان صحفي- أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفا و243 شهيدًا، و88 ألفا و33 مُصابا.

وأوضحت أن هناك آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت مصادر بالقطاع، إن 9 أشخاص، أغلبهم أطفال، استشهدوا، وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ الصباح إلى 28 شهيدًا، وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.