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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

شاب يستغيث بالمسئولين : تشابه أسماء يتسبب فى إيقاف معاملاتى البنكية ويعرض حياتى للخطر

صورة العقد
صورة العقد
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استغاث الشاب أحمد كمال رشاد محمد البالغ من العمر 33 عاما والمقيم بالسيدة زينب القاهرة بالمسؤولين من ظلم تعرض لها نتيجة تشابه اسمه مع آخر.

ويقول الشاب في شكوى أرسلها للبوابة نيوز: “ تم الحجز على حسابى بالبنك وذلك بسبب تشابه بالاسماء بمصلحة الضرائب  بمنطقة الساحل أول حيث انهم أخبروني بأنني قد قمت ببيع عقار في الساحل شبرا قبل ميلادي  حيث اننى مواليد  1990 وعقد البيع المذكور بتاريخ  1-1-1990  وأنه  تم إرفاق رقمى القومي من الموظف دون النظر إلى عمله بصورة صحيحة وهذا تم يوم 28/5/2021".

وأضاف الشاب : “عندما ذهبت اليهم قرر الالتزام والدفع وعليها ذهبت للمحكمة للاطلاع على صورة العقد المثبتة وجمع الاوراق وإرسالها للضرائب وبالفعل تبين الخطأ وانى لم اكن المذكور وأنها مجرد  تشابه أسماء  ولكن كان قد تم الحجز على حسابى البنكى ولم أتمكن من صرف المرتب والمعاش الخاص بشقيقتي وحياتى تتعرض للخطر يوما بعد يوم  بسبب تلك الأخطاء التى قد تكون سببا فى انهيار حياتى” .

واختمم رسالته قائلا : "لهذا اناشد المسؤولين بحث حالتي والعمل علي حل مشكلتي قبل فوات الاوان نظرا لما أمر به من ظروف تجعلني في امس الحاجة الى استخدام المعاملات البنكية و صرف مرتبي ومعاش شقيقتي لصرف العلاج الخاص لها .

للتواصل /01005437232

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ممم
ممم
رسالة عقد خطأ ضرائب استغاثه